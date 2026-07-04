ФК «10» стал победителем седьмого сезона Медиалиги

Завершён финальный матч седьмого сезона Медиалиги, в котором играли «СКА-Ростов» и ФК «10». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии буллитальти сильнее оказался ФК «10» — 4:3. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Максим Чембулатов (Кострома).

Автогол Никиты Чичерина на 10-й минуте вывел армейцев вперёд, Сергей Кутузов на 25-й минуте сравнял счёт. По итогам серии буллитальти победу одержал ФК «10».

Победителем прошлого турнира стал «Амкал». В финале команда одолела «БроукБойз» со счётом 2:0. Наиболее титулованные команды в истории турнира — «Амкал» и 2DROTS, у которых по два чемпионских титула.