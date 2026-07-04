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СКА-Ростов — ФК 10, результат матча 4 июля 2026, счет 1:1, 3:4 пен., финал седьмого сезона Медиалиги

ФК «10» стал победителем седьмого сезона Медиалиги
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Завершён финальный матч седьмого сезона Медиалиги, в котором играли «СКА-Ростов» и ФК «10». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии буллитальти сильнее оказался ФК «10» — 4:3. Встреча состоялась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Максим Чембулатов (Кострома).

Winline Медиалига. 7-й сезон . Финал
04 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
СКА-Ростов
Окончен
1 : 1
3 : 4
ФК 10
1:0 Чичерин – 10'     1:1 Кутузов – 25'    

Автогол Никиты Чичерина на 10-й минуте вывел армейцев вперёд, Сергей Кутузов на 25-й минуте сравнял счёт. По итогам серии буллитальти победу одержал ФК «10».

Победителем прошлого турнира стал «Амкал». В финале команда одолела «БроукБойз» со счётом 2:0. Наиболее титулованные команды в истории турнира — «Амкал» и 2DROTS, у которых по два чемпионских титула.

Календарь седьмого сезона Медиалиги
Турнирная сетка седьмого сезона Медиалиги
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