«Надо замолчать и наслаждаться». Дзюба раскритиковал Аршавина за слова о Роналду

Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина за слова о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Аршавин сказал, что Роналду уже не тянет и играет «против Португалии».

— Анри и Ибрагимович тоже наговаривают. Аршавин в 32-33 закончил в принципе, уехал в «Кайрат». А Роналду в 41 играет на чемпионате мира, забивает мячи. Кому-либо говорить, что он пассажир… Месси немного бегает, но на него правильно играет вся команда. А Роналду забивает как Овечкин, таких людей больше не будет. Кто говорит, что он пассажир, никогда не станет как Криштиану. Надо замолчать и наслаждаться последним его временем. Он за один сезон забил больше, чем рассказчики за свою карьеру. Я устал слушать со всех сторон это, Роналду продолжает играть и бить рекорды, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Португалии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года встретится с Испанией 6 июля.