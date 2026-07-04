«Овечкин ни разу не обыграл меня в волейбол». Дзюба рассказал, как проводит дни без клуба

Нападающий Артём Дзюба рассказал, чем заполняет дни, пока остаётся вне клубного футбола. Дзюба играл за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026 года. В данный момент форвард является свободным агентом.

«Я очень много тренируюсь, занимаюсь. Съездил классно в Турцию, отдохнул. Овечкин ни разу у меня не выиграл в волейбол. Саша — тренируйся! Я в волейбол всех обыграл», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Овечкин — российский хоккеист, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли (2018) и трёхкратный чемпион мира. Он установил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. 2 июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год.