«Была бы красивая история». Дзюба высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о возможном возвращении в московский «Спартак».

«Нет такого, что я хочу или не хочу в «Спартак». Была бы красивая история — закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. За московский клуб нападающий провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 23 результативные передачи.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. Также красно-белые стали победителями Фонбет Кубка России.