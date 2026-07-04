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Артём Дзюба: хотел бы сыграть с Яшиным — забить ему гол и потом рассказывать

Артём Дзюба: хотел бы сыграть с Яшиным — забить ему гол и потом рассказывать
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Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, с какими футболистами хотел бы сыграть вместе.

— С кем бы сыграл в одной команде?
— С Зиданом. Самый любимый футболист. Если из наших, то с Яшиным. Забить гол ему и потом рассказывать. Я, Зидан, Яшин — обыграли бы всех, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. Будучи игроком, Зидан защищал цвета «Канна», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года. Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, победитель чемпионата Европы 1960 года и пятикратный чемпион СССР. Он является единственным вратарём в истории футбола, удостоенным «Золотого мяча», а также официально признан ФИФА лучшим голкипером XX века.

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