Артём Дзюба: я сам подготовлюсь лучше, чем с командой

Бывший нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артём Дзюба оценил эффективность индивидуальных тренировок. Дзюба находится в статусе свободного агента.

«Мне кажется, что я сам подготовлюсь лучше, чем с командой. Тактические схемы? Я вас умоляю. Могу выйти в шесть утра… Все мячи выиграю и оставлю. А там пусть ребята забивают. Я разносторонний футболист», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На протяжении карьеры Артём Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор» и «Акрон». Помимо этого, в активе футболиста есть матчи за сборную России. В составе сине-бело-голубых игрок становился чемпионом России, а также брал Кубки и Суперкубки страны. С ростовчанами Дзюба также брал Кубок России.