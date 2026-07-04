Сборная Марокко разгромила команду Канады в матче 1/8 финала ЧМ-2026, Унаи оформил дубль

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты сборной Марокко.

Первый мяч в матче забил полузащитник Марокко Аззедин Унаи на 50-й минуте. На 82-й минуте футболист оформил дубль. На 90+8-й минуте форвард марокканцев Суфьян Рахими установил окончательный счёт в матче — 3:0. На 22-й минуте встречи из-за повреждения был заменён полузащитник марокканцев Исмаэль Сайбари.

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).