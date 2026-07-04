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Дзюба: в России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»

Дзюба: в России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»
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Нападающий Артём Дзюба оценил систему подготовки молодых футболистов в России.

— Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?
— Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак»-2, «Спартак»-3. Не отсеивал бы. У нас в 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Я бы отменил, как в Европе, результат до 15-16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются. Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15-16 лет выезжаем — всех обыгрываем. А дальше — всё, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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