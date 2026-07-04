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«Аль-Ахли» объявил об уходе Рияда Мареза

«Аль-Ахли» объявил об уходе Рияда Мареза
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Алжирский нападающий Рияд Марез покинул «Аль‑Ахли», сообщает официальный сайт саудовского клуба. Теперь он доступен на рынке как свободный агент.

«Вклад Мареза в «Аль‑Ахли» всегда будут вспоминать с гордостью и признательностью. Клуб желает Рияду успехов и всего самого наилучшего в следующей главе его футбольного пути», — сказано в сообщении.

Марез играл за «Аль‑Ахли» с 2023 года. За это время он провёл 122 матча, забил 37 мячей и отдал 46 голевых передач. Ранее Марез выступал за английские «Манчестер Сити» и «Лестер», а также французский «Гавр».

Напомним, после вылета сборной Алжира с чемпионата мира 2026 года 35-летний футболист объявил о завершении международной карьеры.

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