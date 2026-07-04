Рахимов: у Роналду надо спросить, сможет ли он выдержать высокий темп в матче с испанцами

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Испании все футболисты команды Португалии должны будут отрабатывать в обороне. В 1/16 финала Испания одержала победу над Австрией со счётом 3:0, Португалия выиграла у Хорватии — 2:1.

«Испанцы играли великолепно, австрийцы дали максимум. Ямаля встречал один игрок, а его левую ногу контролировал ещё и страхующий. Испанцы показали тот класс, что есть, и не оставили никаких шансов сопернику. Испанцы, получив мяч, его не теряют. У Оярсабаля огромный интеллект при принятии решений и хорошее периферическое зрение для передач.

Тренеру португальцев нужна была смелость, чтобы заменить Роналду в игре с хорватами. С Роналду надо поговорить и сказать про объём работы. Надо в игре с испанцами дать шанс Гонсалу Рамушу. Тут должны обороняться все 10 полевых игроков. Вот Модрич носится весь матч. У Роналду надо спросить, может ли он выдержать такой же темп в матче с испанцами», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля.