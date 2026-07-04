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Сборная Марокко второй раз подряд пробилась в четвертьфинал ЧМ

Сборная Марокко второй раз подряд пробилась в четвертьфинал ЧМ
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Сборная Марокко вышла в четвертьфинал на втором чемпионате мира подряд. В матче 1/8 финала ЧМ‑2026 команда обыграла сборную Канады со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

В четвертьфинале ЧМ‑2026 марокканцы сыграют с победителем пары Парагвай — Франция.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала, где уступила команде Франции со счётом 0:2. В матче за третье место марокканцы проиграли сборной Хорватии — 1:2.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины: в финале мирового первенства 2022 года аргентинская команда обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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