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Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением о Ламине Ямале

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился мнением о Ламине Ямале
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Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался о полузащитнике сборной Испании Ламине Ямале перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026, который состоится между сборными 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ламин Ямаль — очень качественный игрок. Это определённо будет отличное противостояние. Мне нравится играть против него. Это молодой футболист с великолепным мастерством, способный решить исход матча», — отметил Мендеш на пресс-конференции.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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