Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ Канада — Марокко

Полузащитник Марокко Аззедин Унаи признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Канадой. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Полузащитник открыл счёт в матче на 50-й минуте. На 82-й минуте футболист оформил дубль.

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).