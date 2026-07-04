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Стал известен первый участник четвертьфинала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира

Стал известен первый участник четвертьфинала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира
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Сборная Марокко со счётом 3:0 разгромила национальную команду Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и стала первым участником 1/4 финала турнира. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

Сетка плей-офф чемпионата мира выглядит следующим образом:

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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