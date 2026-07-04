Нападающий сборной Марокко Браим Диас стал первым игроком, отдавшим не менее четырёх результативных передач за один чемпионат мира в составе африканской сборной. Об этом сообщает Opta Analyst в соцсети.

В матче 1/8 финала ЧМ‑2026 марокканцы обыграли команду Канады со счётом 3:0 — на счету Диаса две результативные передачи. Ещё по одной передаче форвард отдал в матче 1‑го тура со сборной Бразилии (1:1) и в игре 2‑го тура с командой Шотландии (1:0).

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.