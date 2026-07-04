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Браим Диас — первый игрок африканской сборной с 4+ ассистами на одном ЧМ

Браим Диас — первый игрок африканской сборной с 4+ ассистами на одном ЧМ
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Нападающий сборной Марокко Браим Диас стал первым игроком, отдавшим не менее четырёх результативных передач за один чемпионат мира в составе африканской сборной. Об этом сообщает Opta Analyst в соцсети.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

В матче 1/8 финала ЧМ‑2026 марокканцы обыграли команду Канады со счётом 3:0 — на счету Диаса две результативные передачи. Ещё по одной передаче форвард отдал в матче 1‑го тура со сборной Бразилии (1:1) и в игре 2‑го тура с командой Шотландии (1:0).

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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