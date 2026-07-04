Аршавин объяснил, почему сборной Канады рано выходить в 1/4 финала ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин при разборе пропущенных голов в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко объяснил, почему североамериканской команде рано выходить в четвертьфинал турнира. Марокканцы разгромили соперника со счётом 3:0.

«По-моему, просто детский гол. Расстрел. Всё очень просто. Нужно было, конечно, попасть. Вот поэтому Канаде ещё рано выходить в 1/4 финала. Второй гол, в принципе, по исполнению тот же самый технический элемент», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).