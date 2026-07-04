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«Канадцы могут быть довольны». Аршавин — о выступлении сборной на ЧМ-2026

«Канадцы могут быть довольны». Аршавин — о выступлении сборной на ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от выступления сборной Канады на чемпионате мира — 2026. В 1/8 финала турнира канадцы уступили национальной команде Марокко (0:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

— Для сборной Канады это был максимум на чемпионате мира — 2026?
— Да. Канадцы могут быть довольны. Они попали на сильную сборную, где мастерство соперника было выше. И здесь только везение, фарт и сверхсамоотверженность могли бы канадцам принести результат. Но марокканцы не дали усомниться в себе, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На групповом этапе сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгромила Катар (6:0) и уступила Швейцарии (1:2). В 1/16 финала канадцы одолели ЮАР (1:0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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