«Канадцы могут быть довольны». Аршавин — о выступлении сборной на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от выступления сборной Канады на чемпионате мира — 2026. В 1/8 финала турнира канадцы уступили национальной команде Марокко (0:3).

— Для сборной Канады это был максимум на чемпионате мира — 2026?

— Да. Канадцы могут быть довольны. Они попали на сильную сборную, где мастерство соперника было выше. И здесь только везение, фарт и сверхсамоотверженность могли бы канадцам принести результат. Но марокканцы не дали усомниться в себе, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На групповом этапе сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгромила Катар (6:0) и уступила Швейцарии (1:2). В 1/16 финала канадцы одолели ЮАР (1:0).