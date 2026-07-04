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«Во втором тайме мы отлично реагировали». Тренер сборной Марокко Уаби — о матче с Канадой

«Во втором тайме мы отлично реагировали». Тренер сборной Марокко Уаби — о матче с Канадой
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года над командой Канады со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

«Мы очень рады. Это матч чемпионата мира — такие игры всегда сложные: команды борются буквально за свою судьбу. Во втором тайме мы отлично реагировали на подбор мяча и уверенно действовали в единоборствах. Должен признать, что сборная Канады впечатлила — она провела отличный матч. Для нас это не стало сюрпризом, но во втором тайме нам удалось использовать пространство, которое соперник нам оставил, — в этом и был ключ к успеху», — приводит слова специалиста официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

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