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«Криштиану уже не тот». Вратарь Испании Симон — о Роналду перед матчем 1/8 финала ЧМ

«Криштиану уже не тот». Вратарь Испании Симон — о Роналду перед матчем 1/8 финала ЧМ
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Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем между командами в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Криштиану уже не тот игрок, каким был шесть или семь лет назад в «Реале», но мы должны стараться держать его как можно дальше от штрафной площади. В финале Лиги наций он забил гол после отскока мяча в штрафной. У него есть та завидная жажда забивать, которую мы все хотели бы видеть в своей команде. Нам нужно контролировать мяч и не давать ему приближаться к нашей штрафной», — приводит слова Симона AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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