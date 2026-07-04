Микель Оярсабаль рассказал о готовности к матчу Испании с Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль оценил готовность национальной команды к матчу с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026. Встреча состоится 6 июля.

«Это элитная команда, суперкоманда с выдающимися игроками — коллектив, который мы глубоко уважаем, но, разумеется, не боимся. Мы уверены в своих силах и верим, что можем на равных соперничать с кем угодно — что мы и доказывали на протяжении многих лет, — и подходим к этому матчу, имея все шансы на успех. Мы постараемся максимально хорошо подготовиться к игре за оставшееся время: проанализируем соперника, изучим видеозаписи и определимся с тактикой. Думаю, нам нужно сосредоточиться на себе и собственной игре, стараясь повторить то, что мы показали недавно», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч состоится в 22:00 по московскому времени.