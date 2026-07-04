Полузащитник сборной Канады Эуштакиу: думаю, мы провели потрясающий турнир

Полузащитник сборной Канады Стефен Эуштакиу высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Марокко (0:3). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США.

«Думаю, мы провели потрясающий турнир. До перерыва мы играли великолепно. Наши болельщики могут нами гордиться. Мы чувствовали, что могли бы выиграть этот матч, особенно в первом тайме. Мы владели инициативой, боролись, создавали моменты. Наши стандартные положения были безупречны, но при исполнении одного из них мы упустили свой шанс, и, конечно же, мы хотели бороться до конца, но провалились в переходных фазах игры», — приводит слова Эуштакиу официальный сайт ФИФА.