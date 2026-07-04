«Родина» объявила состав на летние сборы в Сербии

Футбольный клуб «Родина» опубликовал состав команды в телеграм-канале на предстоящие летние сборы, которые пройдут с 5 по 18 июля в Белграде, Сербия.
Составы «Родины» на летние сборы
Вратари: Айдаров, Волков, Свинов.
Защитники: Бессмертный, Гогличидзе, Дятлов, Крижан, Ларионов, Мещанинов, Сокол, Тананеев, Шадринцев, Юдинцев.
Полузащитники: Абдусаламов, Бакаев, Гордюшенко, Егорычев, Максименко, Мусаев, Рейна, Тихонов, Ушатов, Фищенко.
Нападающие: Гарибян, Сиссоко, Тимошенко.
В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. Помимо «Родины», в РПЛ также вышел воронежский «Факел».