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«Я бы предпочёл быть нами, а не Марокко». Тренер Канады — после матча 1/8 финала ЧМ

«Я бы предпочёл быть нами, а не Марокко». Тренер Канады — после матча 1/8 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда проиграла Марокко (0:3) и завершила своё выступление на турнире. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

«Какая привилегия для наших болельщиков — поддерживать такую команду. Это касается и завершения выступления. Это была не оборонительная игра. Я бы предпочёл быть нами, а не Марокко. Какой бы хорошей ни была сборная Марокко, я бы предпочёл быть нами», — приводит слова Марша ESPN.

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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