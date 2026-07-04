«Никто не намерен сдаваться». Оярсабаль — о выступлении Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о матче Аргентины с Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра завершилась победой Аргентины со счётом 3:2 (2:1 д. вр.).

«Мне посчастливилось посмотреть этот матч в самолете. Мы смотрели его всей командой. Думаю, после увиденного многие изрядно понервничали. Те, кто раньше позволял себе высказывания в наш адрес, наверняка теперь поняли, где их место. Мы убедились, что здесь ничего не даётся легко: соперники создают огромные трудности. Некоторым командам — в том числе Аргентине — пришлось играть дополнительное время или бить пенальти, чтобы пройти дальше, тогда как другие уже отправились домой. Здесь ничего не преподносят на блюдечке, а футбольные реалии с каждым днем ​​становятся всё суровее.

Сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча в основное время ни одной из четырёх команд, с которыми встречалась. Уступила она лишь Аргентине — и то в дополнительное время. Сегодня уровень команд в футболе заметно выравнивается. Все всё анализируют и видят: известно, что предпримет соперник, что он готовит. Силы становятся всё более равными, конкуренция — ожесточённой, и никто не намерен сдаваться», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится с Египтом. Матч пройдёт 7 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.