Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никто не намерен сдаваться». Оярсабаль — о выступлении Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

«Никто не намерен сдаваться». Оярсабаль — о выступлении Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о матче Аргентины с Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра завершилась победой Аргентины со счётом 3:2 (2:1 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Мне посчастливилось посмотреть этот матч в самолете. Мы смотрели его всей командой. Думаю, после увиденного многие изрядно понервничали. Те, кто раньше позволял себе высказывания в наш адрес, наверняка теперь поняли, где их место. Мы убедились, что здесь ничего не даётся легко: соперники создают огромные трудности. Некоторым командам — в том числе Аргентине — пришлось играть дополнительное время или бить пенальти, чтобы пройти дальше, тогда как другие уже отправились домой. Здесь ничего не преподносят на блюдечке, а футбольные реалии с каждым днем ​​становятся всё суровее.

Сборная Кабо-Верде не проиграла ни одного матча в основное время ни одной из четырёх команд, с которыми встречалась. Уступила она лишь Аргентине — и то в дополнительное время. Сегодня уровень команд в футболе заметно выравнивается. Все всё анализируют и видят: известно, что предпримет соперник, что он готовит. Силы становятся всё более равными, конкуренция — ожесточённой, и никто не намерен сдаваться», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится с Египтом. Матч пройдёт 7 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Лионель Месси опубликовал пост о непростой победе Аргентины над Кабо-Верде на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android