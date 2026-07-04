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«Это выматывает». Оярсабаль — о трудностях на ЧМ-2026

«Это выматывает». Оярсабаль — о трудностях на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал о трудностях, с которыми сталкивается во время чемпионата мира по футболу – 2026.

«Приходится постоянно перемещаться — летать туда-сюда, проводя в воздухе по три-четыре часа ради каждого матча; к этому добавляются усталость, смена часовых поясов, поздние возвращения и здешняя жара. Это выматывает. Нам повезло: за исключением Гвадалахары, практически все арены — и, надеюсь, место проведения финала тоже — представляют собой закрытые стадионы. Там не так жарко и есть кондиционеры, что очень помогает во время игры», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) 6 июля в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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