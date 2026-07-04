«Это выматывает». Оярсабаль — о трудностях на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал о трудностях, с которыми сталкивается во время чемпионата мира по футболу – 2026.

«Приходится постоянно перемещаться — летать туда-сюда, проводя в воздухе по три-четыре часа ради каждого матча; к этому добавляются усталость, смена часовых поясов, поздние возвращения и здешняя жара. Это выматывает. Нам повезло: за исключением Гвадалахары, практически все арены — и, надеюсь, место проведения финала тоже — представляют собой закрытые стадионы. Там не так жарко и есть кондиционеры, что очень помогает во время игры», — приводит слова Оярсабаля издание Marca.

Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) 6 июля в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Матч состоится в 22:00 по московскому времени.