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Перед матчем Парагвай — Франция температура на кромке поля составила 50°C — RMC Sport

Перед матчем Парагвай — Франция температура на кромке поля составила 50°C — RMC Sport
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По сообщениям RMC Sport, перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Парагвая и Франции измерение температуры воздуха на солнце у кромки поля показало значение в 50°C. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступит Ильгиз Танташев (Узбекистан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
1-й тайм
0 : 0
Франция

Для борьбы с аномальной жарой рядом со скамейками сборных были установлены кондиционеры.

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 4:3 пен.), а Франция разгромила Швецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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