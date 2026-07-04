Полузащитник сборной Марокко Унаи: матч с Канадой был непростым, особенно в первом тайме

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи высказался о победе над национальной командой Канады (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Я очень рад, что забил сегодня. Нам было непросто. Матч с Канадой был непростым, мы в этом убедились, особенно в первом тайме. Эта игра поможет нам стать лучше. Мы вновь увидели, что в этом турнире нет лёгких игр, но самое главное, что мы прошли дальше», — приводит слова Унаи официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала турнира марокканцы встретятся с победителем пары Парагвай – Франция.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).