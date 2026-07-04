Сегодня, 4 июля, сборная Марокко стала первой африканской командой, забившей три гола в матче плей‑офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает OptaJoe в соцсети Х. Игра 1/8 финала ЧМ‑2026 между командами Марокко и Канады завершилась победой марокканцев со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Эн‑Эр‑Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США).

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины: в финале мирового первенства 2022 года аргентинская команда обыграла Францию.