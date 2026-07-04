«Аргентина как будто поехала к себе на базу, жарить мясо». Генич — о матче с Кабо-Верде

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде (3:2 (2:1 д. вр.)).

«Как будто смотришь сериал. Тебе он подкидывает интригу. Начало – вкатывающее. Интересно, что Кабо-Верде тебе покажет. Потом выходит на сцену главный герой [Лионель Месси], суперпередача, классная обработка, 1:0. Думаешь, ну всё. Начинается второй тайм… блин, ну это же вообще… Аргентина как будто поехала к себе на базу, жарить мясо. А Кабо-Верде говорит: «Ребята, мы ещё здесь!» И как начали их валтузить. Мне кажется, Аргентина сама себя загнала», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1/8 финала турнира аргентинцы встретятся со сборной Египта.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).