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«Аргентина как будто поехала к себе на базу, жарить мясо». Генич — о матче с Кабо-Верде

«Аргентина как будто поехала к себе на базу, жарить мясо». Генич — о матче с Кабо-Верде
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины победила команду Кабо-Верде (3:2 (2:1 д. вр.)).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Как будто смотришь сериал. Тебе он подкидывает интригу. Начало – вкатывающее. Интересно, что Кабо-Верде тебе покажет. Потом выходит на сцену главный герой [Лионель Месси], суперпередача, классная обработка, 1:0. Думаешь, ну всё. Начинается второй тайм… блин, ну это же вообще… Аргентина как будто поехала к себе на базу, жарить мясо. А Кабо-Верде говорит: «Ребята, мы ещё здесь!» И как начали их валтузить. Мне кажется, Аргентина сама себя загнала», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1/8 финала турнира аргентинцы встретятся со сборной Египта.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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