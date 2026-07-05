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«Они покорили наши сердца». Анри — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026

«Они покорили наши сердца». Анри — о сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Экс-форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри восхитился выступлением сборной Кабо‑Верде в матче с командой Аргентины на ЧМ‑2026. Встреча 1/16 финала турнира завершилась поражением Кабо-Верде со счётом 2:3 (1:2 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Я готов встать и поаплодировать сборной Кабо‑Верде — вся игра крутилась вокруг неё. Маленький остров с большими мечтами: эти ребята чуть не одолели настоящего гиганта. Они настоящие герои и по праву стали кумирами для своей страны, настоящими звёздами. Важно, что ни в одном матче они не проиграли в основное время — и в этой встрече были невероятно близки к сенсации.

Сейчас для меня не так важен итоговый счёт. Уверен, и аргентинцы испытывают схожие чувства: они почти не праздновали победу — скорее, просто порадовались выходу в следующий раунд.

Эта история навсегда останется историей Кабо‑Верде. Увиденное сегодня доказывает: если искренне верить в свои силы, возможно всё. Да, в итоге команда уступила, но она покорила наши сердца. Это по‑настоящему волшебно. Вау!» — приводит слова Анри Goal.

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