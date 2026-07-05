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«Истанбул Башакшехир» выкупил у «Ромы» права на Эльдора Шомуродова

«Истанбул Башакшехир» выкупил у «Ромы» права на Эльдора Шомуродова
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Турецкий «Истанбул Башакшехир» в социальных сетях объявил о выкупе у «Ромы» прав на нападающего сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Срок действия трудового договора футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2028 года. В рамках аренды из «джалоросси» игрок перешёл в команду из Стамбула в июле 2025 года.

По итогам прошлого клубного сезона Шомуродов забил 23 гола и отдал шесть голевых передач в 44 матчах. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Ранее нападающий также защищал цвета «Ростова», «Дженоа», «Специи», «Кальяри» и ряда других команд.

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