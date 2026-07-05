Форвард сборной Марокко Браим Диас назвал предпочтительного соперника в 1/4 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Марокко Браим Диас рассказал, с кем хотел бы встретиться в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. 4 июля в матче 1/8 финала турнира марокканцы обыграли команду Канады со счётом 3:0, на счету Диаса две результативные передачи.

«Лучше, если Франция выйдет в следующий раунд, — тогда я сыграю против своих одноклубников по мадридскому «Реалу»!» — приводит слова Диаса инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.