Анчелотти рассказал, что Рафинья может выйти на поле в матче Бразилии с Норвегией на ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о состоянии вингера Рафиньи. Сегодня, 5 июля, сборная Бразилии сыграет с национальной командой Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Рафинья отлично прогрессирует, он ещё не набрал 100-процентную форму, но может попасть в заявку и сыграть несколько минут или принести пользу в определённые моменты. Он восстановился очень хорошо и быстро, и мы этому рады, ведь Рафинья очень важен для команды», — приводит слова Анчелотти Globo.

Напомним, полузащитник ещё не до конца восстановился от мышечного повреждения, полученного в матче 2-го тура ЧМ с Гаити (3:0).