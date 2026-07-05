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Анчелотти рассказал, что Рафинья может выйти на поле в матче Бразилии с Норвегией на ЧМ

Анчелотти рассказал, что Рафинья может выйти на поле в матче Бразилии с Норвегией на ЧМ
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о состоянии вингера Рафиньи. Сегодня, 5 июля, сборная Бразилии сыграет с национальной командой Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рафинья отлично прогрессирует, он ещё не набрал 100-процентную форму, но может попасть в заявку и сыграть несколько минут или принести пользу в определённые моменты. Он восстановился очень хорошо и быстро, и мы этому рады, ведь Рафинья очень важен для команды», — приводит слова Анчелотти Globo.

Напомним, полузащитник ещё не до конца восстановился от мышечного повреждения, полученного в матче 2-го тура ЧМ с Гаити (3:0).

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