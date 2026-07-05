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«Эвертон» выкупит у «Челси» права на Тайрика Джорджа — Джейкобс

«Эвертон» выкупит у «Челси» права на Тайрика Джорджа — Джейкобс
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«Эвертон» близок к приобретению прав на нападающего «Челси» Тайрика Джорджа. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Стоимость сделки оценивается в £ 18 млн, ещё £ 6 млн обозначены в виде бонусов. Помимо этого, лондонцы получат 15% от суммы будущей перепродажи футболиста. Джордж впервые пополнил состав «ирисок» в феврале 2026 года в рамках аренды.

Тайрик Джордж является воспитанником «Челси», он находится в системе этого клуба с 2014 года. В 22 матчах прошлого клубного сезона футболист забил три гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, нападающий выступает за молодёжную сборную Англии.

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