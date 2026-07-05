The Athletic назвал 50 лучших игроков чемпионата мира — 2026

Издание The Athletic представило рейтинг сильнейших футболистов, участвующих в чемпионате мира 2026 года. В перечень включены 50 игроков. Лидером рейтинга стал игрок сборной Аргентины Лионель Месси: форвард отличился в каждой игре турнира и в общей сложности забил семь мячей.

Топ-10 игроков по результатам 1/16 финала ЧМ по версии The Athletic выглядит так:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Майкл Олисе (Франция).

4. Гарри Кейн (Англия).

5. Ашраф Хакими (Марокко).

6. Винисиус Жуниор (Бразилия).

7. Эрлинг Холанд (Норвегия).

8. Усман Дембеле (Франция).

9. Исмаэль Сайбари (Марокко).

10. Бруно Гимарайнс (Бразилия).

Далее в рейтинге следуют: Микель Оярсабаль (Испания) — 11‑е место, Джуд Беллингем (Англия) — 15‑е, Ламин Ямаль (Испания) — 16‑е. Вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья занял 49‑ю строчку.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.