«Он ни секунды не стоит на месте». Педри — о португальском хавбеке Витинье

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от игры против португальского хавбека Витиньи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) 6 июля. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Витинья — топ-игрок. Особенно в том, как он контролирует мяч и управляет темпом матча. Когда я играл против него, меня удивило, как много он бегает — ни секунды не стоит на месте. Он всегда отдаёт пас на свободного партнёра. Как я уже сказал, он топ — один из лучших полузащитников в мире», — приводит слова Педри AS.