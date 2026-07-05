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«Он ни секунды не стоит на месте». Педри — о португальском хавбеке Витинье

«Он ни секунды не стоит на месте». Педри — о португальском хавбеке Витинье
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Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от игры против португальского хавбека Витиньи в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Сборные Португалии и Испании сыграют на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США) 6 июля. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Витинья — топ-игрок. Особенно в том, как он контролирует мяч и управляет темпом матча. Когда я играл против него, меня удивило, как много он бегает — ни секунды не стоит на месте. Он всегда отдаёт пас на свободного партнёра. Как я уже сказал, он топ — один из лучших полузащитников в мире», — приводит слова Педри AS.

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