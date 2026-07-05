Анчелотти высказался о Холанде перед матчем Бразилия — Норвегия в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о форварде сборной Норвегии Эрлинге Холанде перед матчем между командами в 1/8 финала ЧМ-2026. Встреча состоится сегодня, 5 июля.

«Плана нет. Мне не нужно объяснять, как защищаться или играть против Холанда. Мы сосредоточены на подготовке к матчу и будем учитывать качества Холанда. Все знают Холанда, мне не нужно объяснять своей защите, как он играет. Они знают его лучше меня, потому что много раз встречались с ним на поле. Мы сосредоточены на хорошей подготовке к матчу, принимая во внимание характеристики Холанда, поскольку он очень, очень опасный нападающий», — приводит слова Анчелотти AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).