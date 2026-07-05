Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти высказался о Холанде перед матчем Бразилия — Норвегия в 1/8 финала ЧМ

Анчелотти высказался о Холанде перед матчем Бразилия — Норвегия в 1/8 финала ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о форварде сборной Норвегии Эрлинге Холанде перед матчем между командами в 1/8 финала ЧМ-2026. Встреча состоится сегодня, 5 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Плана нет. Мне не нужно объяснять, как защищаться или играть против Холанда. Мы сосредоточены на подготовке к матчу и будем учитывать качества Холанда. Все знают Холанда, мне не нужно объяснять своей защите, как он играет. Они знают его лучше меня, потому что много раз встречались с ним на поле. Мы сосредоточены на хорошей подготовке к матчу, принимая во внимание характеристики Холанда, поскольку он очень, очень опасный нападающий», — приводит слова Анчелотти AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Отдохни в воскресенье». Родриго — Холанду перед матчем Бразилии и Норвегии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android