Парагвай — Франция: Мбаппе реализовал пенальти и вывел французов вперёд на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 70-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счёт ударом с пенальти.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале турнира победитель данной пары сыграет со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).