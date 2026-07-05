Черданцев отреагировал на погоду в Филадельфии, где проходит матч Франции и Парагвая на ЧМ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о погоде в американской Филадельфии, где в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Францией и Парагваем. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт ничейный — 0:0.

«Гугл пишет, что в Филадельфии сейчас +36°C. И при этом они ещё как-то бегают», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

По сообщениям RMC Sport, перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Парагвая и Франции измерение температуры воздуха на солнце у кромки поля показало значение в 50°C.

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.