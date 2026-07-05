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Черданцев отреагировал на погоду в Филадельфии, где проходит матч Франции и Парагвая на ЧМ

Черданцев отреагировал на погоду в Филадельфии, где проходит матч Франции и Парагвая на ЧМ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о погоде в американской Филадельфии, где в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Францией и Парагваем. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт ничейный — 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Гугл пишет, что в Филадельфии сейчас +36°C. И при этом они ещё как-то бегают», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

По сообщениям RMC Sport, перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Парагвая и Франции измерение температуры воздуха на солнце у кромки поля показало значение в 50°C.

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.

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