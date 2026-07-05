Мбаппе оскорбительно высказался в адрес экс-защитника «Краснодара» во время матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оскорбительно высказался в адрес защитника национальной команды Парагвая Хуниора Алонсо во время матча 1/8 финала ЧМ-2026. Встреча в эти минуты проходит в США, счёт 0:0, сообщает Ole.com.ar.

Под занавес первого тайма полузащитник Андрес Кубас грубо придержал Килиана Мбаппе, что вызвало бурную реакцию французского нападающего и его партнёров. В результате на поле вспыхнула первая массовая стычка.

Несмотря на то что главному арбитру удалось быстро погасить конфликт без предупреждений, Мбаппе продолжал спорить с футболистами сборной Парагвая. Телекамеры запечатлели, как француз, находясь в эмоциональном состоянии, адресовал защитнику Хуниору Алонсо оскорбление на испанском языке, упомянув мать футболиста.

Напомним, Алонсо ранее защищал цвета «Краснодара» и покинул клуб в 2024 году.