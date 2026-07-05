Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе оскорбительно высказался в адрес экс-защитника «Краснодара» во время матча ЧМ-2026

Мбаппе оскорбительно высказался в адрес экс-защитника «Краснодара» во время матча ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оскорбительно высказался в адрес защитника национальной команды Парагвая Хуниора Алонсо во время матча 1/8 финала ЧМ-2026. Встреча в эти минуты проходит в США, счёт 0:0, сообщает Ole.com.ar.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Под занавес первого тайма полузащитник Андрес Кубас грубо придержал Килиана Мбаппе, что вызвало бурную реакцию французского нападающего и его партнёров. В результате на поле вспыхнула первая массовая стычка.

Несмотря на то что главному арбитру удалось быстро погасить конфликт без предупреждений, Мбаппе продолжал спорить с футболистами сборной Парагвая. Телекамеры запечатлели, как француз, находясь в эмоциональном состоянии, адресовал защитнику Хуниору Алонсо оскорбление на испанском языке, упомянув мать футболиста.

Напомним, Алонсо ранее защищал цвета «Краснодара» и покинул клуб в 2024 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция всё-таки взломала на ЧМ-2026 «палачей» Германии! Будет ли камбэк? LIVE
Live
Франция всё-таки взломала на ЧМ-2026 «палачей» Германии! Будет ли камбэк? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android