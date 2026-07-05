«Очевидный рассинхрон». Черданцев высказался об офсайдах на ЧМ, упомянув Хорватию

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о проблемах офсайдов в новейших системах судейства на примере эпизода на 90+13-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между Хорватией и Португалией.

«Насчёт офсайда, VAR и линий.

Тут ведь проблема вот в чём. По правилам футбола, офсайд фиксируется в момент передачи мяча игроку, который находится в пограничном положении. Система VAR на этом чемпионате мира на глазах миллиардов зрителей красиво рисует линии. Есть офсайд или нет, решают даже не миллиметры, а микроскопический зазор. Но! Мы не видим на этих повторах синхронизацию линий с КАСАНИЕМ МЯЧА игроком, который делает передачу или как в случае с Хорватией, который якобы последним коснулся мяча. Чип в мяче это прекрасно. Но он не фиксирует до миллисекунды синхронизацию касания мяча и положение игрока относительно ворот. По сути предпоследнее касание мяча атакующим игроком определяется на глаз. А офсайд компьютером до десятых долей миллиметра. Это очевидный рассинхрон.

Мне кажется, этот чемпионат показал, что как бы ни были хороши технологии, они не делают футбол более прозрачным с точки зрения принятия решений. Тем более когда речь идет о турнирах вроде РПЛ где нет чипов, и линии офсайда рисуют по точкам, выставляемыми вручную.

Как следствие, правило определения офсайда нуждается в категорическом пересмотре. Пусть это будет правило Венгера или что-то еще, но нельзя отменять голы в футболе за десятые доли миллиметра. Главный постулат судейства при спорных ситуациях — суди в пользу атакующей команды. Офсайд для отмены гола должен быть ОЧЕВИДНЫМ. Очевидным не компьютеру, а в первую очередь болельщикам, игрокам и тренерам.

Я думаю, что при наличии такого количества футбольных людей в техническом комитете ФИФА несложно придумать нормальную формулировку, которая не будет убивать основные принципы футбола с одной стороны и поощрять атакующую игру с другой. Ну а то, что пас причёской на голове или на других частях тела не может считаться касанием для определения офсайда, это после Хорватии просто нужно прямо записать в правила игры», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

В добавленное ко второму тайму время защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол сравнял счёт, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол из-за офсайда. После просмотра VAR было установлено, что перед тем, как мяч дошёл до Гвардиола, в офсайде находился полузащитник Марио Пашалич, к которому мяч пришёл после касания форварда Игора Матановича.