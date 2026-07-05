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Сборная Марокко установила историческое достижение среди африканских сборных на ЧМ

Сборная Марокко установила историческое достижение среди африканских сборных на ЧМ
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Сборная Марокко вышла в четвертьфинал и стала первой и единственной африканской сборной, которая дважды добралась до числа восьми лучших команд чемпионата мира, причём сделала это подряд — в 2022 и 2026 годах, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Марокко
0:1 Унаи – 50'     0:2 Унаи – 82'     0:3 Рахими – 90+8'    

До сегодняшнего дня ни одной африканской сборной не удавалось выйти в четвертьфинал более одного раза:

Камерун — 1990 год;
Сенегал — 2002 год;
Гана — 2010 год;
Марокко — 2022 и 2026 годы.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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