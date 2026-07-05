Сборная Марокко установила историческое достижение среди африканских сборных на ЧМ

Сборная Марокко вышла в четвертьфинал и стала первой и единственной африканской сборной, которая дважды добралась до числа восьми лучших команд чемпионата мира, причём сделала это подряд — в 2022 и 2026 годах, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. В 1/8 финала сборная Марокко обыграла Канаду (3:0).

До сегодняшнего дня ни одной африканской сборной не удавалось выйти в четвертьфинал более одного раза:

Камерун — 1990 год;

Сенегал — 2002 год;

Гана — 2010 год;

Марокко — 2022 и 2026 годы.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сборная Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.