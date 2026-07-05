Франция победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу со счётом 1:0 одержали игроки европейской сборной.

Единственный мяч в игре был забит на 70-й минуте. Нападающий Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперёд, реализовав пенальти.

В 1/16 финала ЧМ-2026 французы разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0). Парагвай покинул турнир.