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Парагвай — Франция, результат матча 5 июля 2026, счет 0:1, 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

Франция победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан). Победу со счётом 1:0 одержали игроки европейской сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Единственный мяч в игре был забит на 70-й минуте. Нападающий Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперёд, реализовав пенальти.

В 1/16 финала ЧМ-2026 французы разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0). Парагвай покинул турнир.

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