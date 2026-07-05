Фол, за который был назначен пенальти в матче Франция — Парагвай, реализованный Мбаппе

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте французский вингер Дезире Дуэ упал в штрафной площади Парагвая после контакта с ногой игрока южноамериканской команды. После просмотра эпизода VAR главный арбитр встречи назначил в ворота Парагвая 11-метровый, который реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

Фото: Кадр из трансляции

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.