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Фол, за который был назначен пенальти в матче Франция — Парагвай, реализованный Мбаппе

Фол, за который был назначен пенальти в матче Франция — Парагвай, реализованный Мбаппе
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

На 65-й минуте французский вингер Дезире Дуэ упал в штрафной площади Парагвая после контакта с ногой игрока южноамериканской команды. После просмотра эпизода VAR главный арбитр встречи назначил в ворота Парагвая 11-метровый, который реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

Фото: Кадр из трансляции

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.

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