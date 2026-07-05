Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира. До рекорда Месси один мяч

Килиан Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира. До рекорда Месси один мяч
Комментарии

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Команды играют в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Таким образом, Мбаппе сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до одного мяча. У аргентинца 20 голов.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале турнира победитель данной пары сыграет со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Франция всё-таки взломала «палачей» Германии, дальше матч Бразилии и Норвегии. LIVE дня ЧМ
Live
Франция всё-таки взломала «палачей» Германии, дальше матч Бразилии и Норвегии. LIVE дня ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android