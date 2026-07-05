Килиан Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира. До рекорда Месси один мяч

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 19-й мяч на чемпионатах мира в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем. Команды играют в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Мбаппе сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до одного мяча. У аргентинца 20 голов.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале турнира победитель данной пары сыграет со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).