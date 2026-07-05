Франция и Парагвай повторили антирекорд 20-летней давности в плей-офф чемпионата мира

Матч Парагвай — Франция стал первой игрой плей-офф чемпионата мира без ни одного удара в створ ворот в первом тайме с игры Франция — Бразилия на ЧМ-2006, сообщает OptaJean на личной странице в социальной сети X. Встреча в эти минуты проходит в США. Счёт 1:0 в пользу сборной Франции. Единственный на данный момент гол в матче забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0. В четвертьфинале турнира победитель данной пары сыграет со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.