Защитник «Динамо» Касерес лежа заехал шипами по Мбаппе в матче Франция — Парагвай

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес попал по ноге французского форварда Килиана Мбаппе в очном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, который проходит в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 78-й минуте матча на половине поля соперника Мбаппе со спины сфолил на Касересе, а игрок московского «Динамо» уже лёжа пнул Килиана по голени.

Фото: Кадр из трансляции

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.