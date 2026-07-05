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Защитник «Динамо» Касерес лежа заехал шипами по Мбаппе в матче Франция — Парагвай

Защитник «Динамо» Касерес лежа заехал шипами по Мбаппе в матче Франция — Парагвай
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Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес попал по ноге французского форварда Килиана Мбаппе в очном матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, который проходит в эти минуты на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступает Ильгиз Танташев (Узбекистан). На момент написания новости счёт — 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

На 78-й минуте матча на половине поля соперника Мбаппе со спины сфолил на Касересе, а игрок московского «Динамо» уже лёжа пнул Килиана по голени.

Фото: Кадр из трансляции

Победитель данной встречи сыграет в 1/4 финала с Марокко.

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