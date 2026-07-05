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Определилась первая пара 1/4 финала чемпионата мира — 2026, 5 июля, кто с кем сыграет

Стала известна первая пара 1/4 финала чемпионата мира — 2026
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В матче 1/8 финала сборная Франции встречалась с Парагваем. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской команды, которая стала вторым участником 1/4 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Таким образом, Франция вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Марокко. «Львы Атласа» ранее обыграли национальную команду Канады (3:0) и также обеспечили себе место в следующем раунде. Игра начнётся 9 июля в 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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