Стала известна первая пара 1/4 финала чемпионата мира — 2026

В матче 1/8 финала сборная Франции встречалась с Парагваем. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской команды, которая стала вторым участником 1/4 финала ЧМ-2026.

Таким образом, Франция вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Марокко. «Львы Атласа» ранее обыграли национальную команду Канады (3:0) и также обеспечили себе место в следующем раунде. Игра начнётся 9 июля в 23:00 мск.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.