Как выглядит сетка плей-офф ЧМ-2026. Известна одна из четырёх пар 1/4 финала

В ночь с 4 на 5 июля состоялось два матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Известные пары 1/4 финала ЧМ-2026:

Марокко — Франция.

Напомним, в 1/8 финала Марокко одолел Канаду со счётом 3:0, а на первой стадии плей-офф был сильнее Нидерландов (1:1, 3:2 пен.). Франция до победы над Парагваем в 1/8 финала разгромила Швецию — 3:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.