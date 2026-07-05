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Стала известна первая пара 1/4 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира на 5 июля

Как выглядит сетка плей-офф ЧМ-2026. Известна одна из четырёх пар 1/4 финала
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В ночь с 4 на 5 июля состоялось два матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026. По итогам игр обновилась турнирная сетка ЧМ.

На данный момент турнирная сетка мирового первенства выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

Известные пары 1/4 финала ЧМ-2026:

  • Марокко — Франция.

Напомним, в 1/8 финала Марокко одолел Канаду со счётом 3:0, а на первой стадии плей-офф был сильнее Нидерландов (1:1, 3:2 пен.). Франция до победы над Парагваем в 1/8 финала разгромила Швецию — 3:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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Стала известна первая пара 1/4 финала чемпионата мира — 2026
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