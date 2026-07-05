«Омерзительно». Черданцев – о поведении игроков Парагвая в матче с Францией на ЧМ-2026

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев раскритиковал поведение футболистов сборной Парагвая во время матча с Францией (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Ну вообще-то Касерес должен был бы вернуться в расположение «Динамо» на 15 минут раньше. Парагвай ведёт себя омерзительно. Зря судья так миролюбив. Там полкоманды надо было бы удалить. Ладно в футбол бы играли, но на это просто невозможно смотреть», — написал Черданцев на своей странице в телеграм-канале.

На первой стадии плей-офф сборная Парагвая оказалась сильнее команды Германии — 1:1, 4:3. Французы в 1/16 финала ЧМ-2026 разгромили Швецию — 3:0.